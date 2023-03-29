وفاة أحد منفذي مذبحة الطنطورة

أعلنت صحيفة "هآرتس" العبرية وفاة أميتسور كوهين 96 عاماً، أحد مقاتلي تنظيم "ليحي" وهو أحد منفذي مذبحة الطنطورة التي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين عام 1948.

ومطلع العام الجاري، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود مقبرة جماعية لفلسطينيين من قرية "الطنطورة" (شمالا) قتلتهم منظمات صهيونية مسلحة عام 1948.

وجاء الكشف عن المجزرة من خلال فيلم وثائقي للمخرج اليهودي ألون شوارز، يتضمن شهادات جنود شاركوا في ارتكابها، من بينهم أميتسور كوهين.

ومجزرة "الطنطورة" وقعت ليلة 22-23 أيار/ مايو 1948 ووثقها مؤرخون فلسطينيون، لكن هذه أول مرة تؤكد أطراف إسرائيلية وقوعها.

ويقول فلسطينيون إن المجموعات اليهودية المسلحة نفذت مجازر عديدة في القرى الفلسطينية خلال حرب 1948 لإجبار سكانها على الرحيل.