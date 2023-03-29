تفاصيل قرار منع الاعتكاف في المسجد الأقصى تم صياغته في قمة العقبة

كشف مصدر مطلع رفيع المستوى لصحيفة"عربي21"، عن بعض تفاصيل ما جرى في قمة "العقبة" الأمنية التي عقدت مؤخرا في الأردن، والتي تخص الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.

وأكد مصدر مطلع ومقرب من الديوان الملكي الأردني، أنه "تم الاتفاق في قمة العقبة على منع الاعتكاف داخل المسجد الأقصى (من بداية شهر رمضان المبارك) بين المخابرات الأردنية والإسرائيلية، بالتعاون مع مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس".

وفقا لمتابعة التطورات ، تتفق الحقائق ومجريات الأحداث في باحات المسجد الأقصى مع ما كشفه المصدر، حيث قامت شرطة الاحتلال بإخراج المعتكفين خلال الأيام الماضية من المسجد الأقصى المبارك.

دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس التابعة للأردن، سبق أن أكدت " أنه من الممكن الاعتكاف ليلة الجمعة والسبت، وهو ما تم بالفعل دون تدخل شرطة الاحتلال، لكن في باقي الأيام (من الأحد وحتى الخميس) من الواضح أن هناك قرارا بمنع الاعتكاف، حيث عملت شرطة الاحتلال على إخراج المعتكفين.

وتدور معركة الاعتكاف داخل المسجد الأقصى لحمايته من اعتداءات المتطرفين منذ بداية شهر رمضان، حيث طالبت العديد من المؤسسات دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بفتح باب الاعتكاف من بداية الشهر المبارك وفي كل الأيام، لكن دائرة الأوقاف وعلى لسان مديرها العام عزام الخطيب، أوضح في تصريح سابق لـ"عربي21"، أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، إضافة لليلة الجمعة وليلة السبت، وهي الأيام التي لا توجد فيها اقتحامات للمسجد الأقصى من قبل المتطرفين.

وتجنب الخطيب الحديث صراحة أن دائرة الأوقاف تفتح أو توافق على الاعتكاف في باقي أيام الأسبوع، لافتا إلى أن شرطة الاحتلال هي من تمنع الاعتكاف في هذه الأيام.

وفي 26 شباط/ فبراير الماضي، عقدت قمة "العقبة" الأمنية بمشاركة كل من السلطة الفلسطينية والاحتلال والأردن ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.