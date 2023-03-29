الأردن: إصابة ضابط أردني برصاص مطلوب مُسلح

أصيب ضابط صف أردني واثنين من المواطنين المدنيين فجر اليوم الأربعاء 29/3/2023، برصاص أحد المطلوبين أثناء ملاحقته في مدينة معان جنوبي المملكة الأردنية.

ووفق ما أفادت مصادر في مديرية الأمن العام الأردني ، فإن دورية للبحث الجنائي اشتبهت في أحد الاشخاص "وعند محاولة إيقافه بادر على الفور بإطلاق عيارات نارية عشوائية باتجاه طاقم الدورية ما أدى إلى إصابة ضابط صف من مرتبات البحث الجنائي وشخصين مدنيين كانا في المكان".

وقال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن "أن الإصابات طفيفة وفي الأقدام والمصابين قيد العلاج ".

وأشار إلى أن القوة الأمنية ألقت القبض على المشبوه حيث تم ضبط السلاح الناري المُستخدم في الجريمة.