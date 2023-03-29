وسط تضييق على دخول المصلين...متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

نفذ عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء 29/3/2023 اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية من شرطة الاحتلال، وأدوا طقوساً تلمودية.

المتطرفون ومنذ بداية شهر رمضان المبارك ينفذون جولات استفزازية ، وقوات الاحتلال تقوم بإخراج كافة المعتكفين في باحات المسجد الأقصى كل ليلة .

شرطة الاحتلال نشرت عناصرها ووحداتها الخاصة منذ صباح اليوم في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وواصلت التضييق على دخول المصلين، كما منعت المصلين من الاعتكاف في المسجد وعرقلت دخولهم فجراً.

ويشار إلى أن شرطة الاحتلال قررت زيادة ساعات اقتحام المستوطنين الصباحية للمسجد الأقصى نصف ساعة منذ الأحد الماضي، حيث تنتهي في الساعة الـ 11:30 بدلاً من الـ 11:00.

وتتواصل الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى، لحمايته من مخططات الاحتلال ومستوطنيه، لاسيما في شهر رمضان.