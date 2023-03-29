بالفيديو الاحتلال يقتحم عدداً من مدن الضفة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، حملة اقتحامات واسعة لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عدة مواطنين بعد محاصرة منازلهم، وسط اندلاع اشتباكات مُسلحة مع المقاومين.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، عدة مناطق من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت مواطنين بعد محاصرة منزلهما وسط اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال المعززة بالأسلحة والآليات العسكرية، اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت أحد المنازل، قبل أن تنسحب وتتوجه لاقتحام مناطق أخرى بالمدينة ذاتها.

وذكر مراسلنا، أن تعزيزات عسكرية "إسرائيلية" وصلت الى مخيم عسكر بعد اندلاع الاشتباكات المسلحة، إذ طالبت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت والد المطارد عز الدين السوداني بتسليم نفسه، قبل أن تعتقله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط المقبرة الشرقية على أطراف البلدة القديمة من نابلس، واعتقلت شاباً من عائلة أبو صافي قبل أن تبدأ بالانسحاب التدريجي من المنطقة، وسط اشتباكات عنيفة.

وداهمت قوات الاحتلال محافظة رام الله، واعتقلت المواطنين وهبي الريماوي وعلي علي عطا من بيت ريما.