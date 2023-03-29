بالفيديو الكشف عن تفاصيل الجسم الغريب الذي ظهر في سماء قطاع غزة فجر اليوم

عند الساعة الواحدة والثلث من فجر الأربعاء، شاهد السكان ومن مناطق عدة في قطاع غزة تحليق جسم غريب في السماء، يصدر منه وهج من الضوء باللون البنفسجي مع صوت عالٍ أشبه بأصوات الطائرات النفاثة.

وألتقط أشخاص بواسطة هواتفهم النقالة صورًا للجسم الذي حلق مرتفعًا، وتم تداولوه على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل وتساؤل من الأهالي عن طبيعته؛ كونه غريب إلى حد ما.

وللوهلة الأولى، اعتقد البعض أن هذا الجسم الذي شوهد لدقائق معدودة، وأحدث حالة من الذعر عند المواطنين، ناجم عن إطلاق طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي صاروخًا حربيًا، قبل أن يتم اكتشاف أمره.

وبعد دقائق معدودة من رؤيته في أجواء القطاع، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، عن إطلاق وزارة الجيش بالشراكة مع الصناعات الجوية، القمر الصناعي " أوفيك 13" باتجاه الفضاء من قاعدة ثابتة في جنوب فلسطين المحتلة.