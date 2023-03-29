البكري يوضح موعد تحديد رسوم الحج والانتهاء من القرعة في فلسطين

أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، حاتم البكري، اليوم الأربعاء، أن وزارة الأوقاف أنهيت قرعة المحافظات الجنوبية للحج بينما تنتهي من قرعة المحافظات الشمالية بعد شهر رمضان المبارك.

وقال البكري، في تصريح صحفي: إن "حصة فلسطين للحج هذا العام 6600 حاج موزعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى 1000 مكرمة".

وأضاف الوزير، أن رسوم الحج ستُحدد بعد قرعة الحج.

وأشار البكري، إلى أن وزارة الاوقاف اتفقت مع وزارة المالية على تعيين أئمة لسد الفراغ في عديد المساجد في مدة لا تزيد عن 3 أشهر، حيث عينت مؤقتاً ما يقارب 250 إمام خلال رمضان.