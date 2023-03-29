أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 -سعر الذهب بالريال السعودي

واصلت أسعار الذهب في السعودية التراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29 مارس/ آذار 2023، رغم صعود الأسعار العالمية للنفيس.

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء 29 مارس مع تراجع الدولار، غير أن الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا تأثر بتحسن الإقبال على المخاطرة بعد جهود من جهات تنظيمية لتهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1959.63 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1960.30 دولار.

اتجاه الذهب عالميًا

وقال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي سكيوريتيز "يبدو أن الدولار الأمريكي آخذ في الاستقرار. من شأن هذا أن يؤدي لعمليات شراء جديدة في سوق (الذهب)".

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل المعدن أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

كان الذهب قد خسر أكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء، إذ قلص المستثمرون تعاملاتهم في أصول الملاذ الآمن وأقبلوا على الأصول عالية المخاطر بعد إعلان فيرست سيتيزنز بانكشيرز الاستحواذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.04 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 972.94 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1409.70 دولار.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء؟

تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 236.23 ريال ( 62.90 دولار ) مقابل 237.70 ريال ( 63.27 دولار) أمس بحسب منصة "gold-price-today".

ويعتمد سعر الذهب اليوم في السعودية في المحال والمتاجر على عوامل مضافة أخرى تتضمن المصنعية والنوع والمصدر وكذلك العلامة التجارية.

وهبط سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 اليوم إلى 206.70 ريال ( 55.04 دولار ) مقابل 207.99 ريال أمس.

كما انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى مستوى 177.17 ريال ( 47.17 دولار ).

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أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

ويبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد بعد المصنعية في السعودية 216.84 ريال سعودي لعيار 22 وفقا لمنصة "saudi-gold-price-today".

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

واستقر سعر بيع الذهب المستعمل في السعودية اليوم عند 201 ريالا للغرام عيار 21، فيما بلغ 211.84 ريال للغرام من عيار 22 وفق "saudi- gold- price". وبلغ متوسط سعر بيع الذهب المستعمل في السعودية 172 ريال للغرام عيار 18.

كيف سيتحرك الذهب ؟

قال محللون في بي سي أية ريسيرش إن الذهب سيظل مدعوما الفترة المقبلة رغم التذبذب الحالي في السوق خاصة مع عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية ومخاطر ارتفاع معدلات التضخم ومخاوف أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

وأكد كريستوفر وونغ، الخبير الاستراتيجي في OCBC FX: "تستمر الأسواق في اتخاذ موقف حذر، فإن مزيج مخاوف النمو والمخاوف المستمرة من الضغوط المصرفية قد تفيد وكلاء الملاذ الآمن مثل الدولار الأمريكي والين الياباني والذهب في غضون ذلك".