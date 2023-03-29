الباحث "إسماعيل" يناقش رسالة ماجستير حول تطبيقات الإعلام الغامر في فلسطين

ناقش المحاضر في قسم الإعلام والاتصال الجماهيري بجامعة الأزهر بغزة، الباحث أحمد عبد الله اسماعيل، ظهر الثلاثاء 21/3/2023، رسالة ماجستير في برنامج الصحافة والإعلام، بعنوان "اتجاهات الخبراء نحو تطبيقات الإعلام الغامر في فلسطين، دراسة ميدانية"، في الجامعة الاسلامية بغزة.

وتكونت لجنة المناقشة كل من، أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية، أ.د طلعت عيسى مشرفًا ورئيسًا، وأستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية، د. أيمن أبو نقيرة مناقشًا داخليًا، ورئيس قسم تكنولوجيا الإعلام في جامعة فلسطين التقنية - خضوري، د. علاء الدين عياش مناقشًا خارجيًا.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات خبراء الإعلام نحو تطبيقات الإعلام الغامر في فلسطين، ودورها في تيسير فهم الأحداث وانغماس المتلقي، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، واعتمدت على منهجي الدراسات المسحية ودراسة العلاقات المتبادلة.

واستخدمت الدراسة أداة صحيفة الاستقصاء التي وزعت على عينة حصصية قدرها 75 مبحوثا من خبراء الإعلام والتكنولوجيا، وذلك في الفترة من 20/1/2023م حتى 4/2/2023م، وأداة المقابلة المعمقة مع 6 خبراء ومختصين في مجال الإعلام الغامر، واستندت الدراسة إلى ثلاث نظريات: النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا، وثراء وسائل الإعلام، والتحول الرقمي.

وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها، كانت درجة استخدام تطبيقات الإعلام الغامر في فلسطين من وجهة نظر المبحوثين منخفضة، بوزن نسبي 45.4%، فيما كانت درجة احتياج المتلقي لهذه التطبيقات في فهم الأحداث مقارنة بباقي وسائل الإعلام الرقمي عالية، بوزن نسبي 78.2%.

وكذلك جاء التسويق والإعلان في مقدمة مجالات استخدام تطبيقات الإعلام الغامر في فلسطين من وجهة نظر المبحوثين، يليه وسائل التواصل الاجتماعي، ثم سرد القصص الرقمية، أنه توجد علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين درجة ثراء تطبيقات الإعلام الغامر في فلسطين من وجهة نظر الخبراء، ودرجة تأثير هذه التطبيقات في انغماس المتلقي.

وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات، أهمها: "اهتمام المؤسسات الفلسطينية باستخدام تطبيقات الإعلام الغامر بشكل أكبر، وذلك من خلال توفير الإرادة العليا والبيئة والإمكانات اللازمة لعملها، بهدف الاستفادة منها على النحو الأمثل، وتوظيفها لتيسير العمل الصحفي، وضرورة الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في مجال تطبيقات الإعلام الغامر بأنواعها المختلفة، ومواكبة تطورها، وتطبيقها على الإعلام الرقمي الفلسطيني، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، وإكسابهم مهارات التعامل مع تطبيقات الإعلام الغامر، لتوفير بيئة أكثر جاهزية لتطوير الإعلام الرقمي الفلسطيني".

وفي نهاية المناقشة ذكرت لجنة المناقشة، أن موضوع الدراسة شيق وجديد على الإعلام الفلسطيني، وتعد رائدة خصوصًا أن تطبيقات الإعلام الغامر تستخدم في بدايتها بالإعلام الفلسطيني، وسيكون لها انعكاسات إيجابية على المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، ومن الدراسات التي اعتمدت على المنهجية السليمة، وأنها ترتقي لأن تكون دراسة دكتوراه، ومن الدراسات الأولى التي تناولت ذلك الموضوع، وأوصت اللجنة بطباعة الرسالة ونشرها في المجلات العليمة.