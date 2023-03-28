زوجته فلسطينية..من هو حمزة يوسف أول رئيس مسلم لحكومة اسكتلندا..؟

أصبح حمزة يوسف اول رئيس مسلم لحكومة اسكتلندا بعدما انتخبه برلمان المقاطعة البريطانية في المنصب اليوم الثلاثاء 28/3/2023، وذلك بعد يوم من فوزه بزعامة الحزب الوطني الحاكم، والساعي الى الاستقلال.

ومن المقرر، أن يتولى يوسف المنصب الأربعاء، والذي يخلف فيه رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستورجن التي شغلت الموقع لثمانية اعوام قبل ان تستقيل فجأة الشهر الماضي.

وتعهد يوسف ذو الاصول الباكستانية عقب فوزه بزعامة الحزب الاثنين، بقيادة إسكتلندا لتحقيق الاستقلال عن بريطانيا وخلال فترة لا تتجاوز "هذا الجيل".

يوسف (37 عاما) كان شغل سابقا وزيراً للصحة. ويفترض أن ينتخب رئيساً للحكومة أمام البرلمان المحلّي في إدنبره الثلاثاء.

ويرث خليفة ستورجين والمقرب منها مهمة احياء حركة الاستقلال التي تصطدم برفض لندن السماح بإجراء استفتاء جديد في هذا البلد.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة استقالت فجأة الشهر الماضي بعد ثماني اعوام امضتها في المنصب.

ونظم الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم اثر ذلك اقتراعا داخليا شارك فيه 50 الفا من اعضائه البالغ عددهم 72 الفا، واسفر عن فوز يوسف.

وينظر الى نتيجة الاقتراع في اسكتلندا البالغ عدد سكانها 5,5 مليون نسمة، باعتبارها عامل ضغط اخر على المملكة المتّحدة التي تتزايد الانقسامات في مناطقها الاربع: انكلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية.

في عام 2019، تزوج يوسف من نادية النخلة، وهي اسكتلندية من أصل فلسطيني، ويعيش والدها وشقيقها في قطاع غزة. وأنجب منها طفلة واحدة، وكان متزوجا من عضو اللجنة التنفيذية في الحزب الوطني الاسكتلندي السابق جيل ليثجوي بين عامي 2010 و2017.