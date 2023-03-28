نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء 29 مارس 2023.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، ان السفر سيكون للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/12)، للاطلاع على الكشف اضغط هنــــــــــــا

وأضاف أن السفر سيكون للحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/12)، للاطلاع اضغط هنـــــــــــــــــــــا

ونوهت هيئة المعابر، لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، مشددة على التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما أشارت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ودعت المسافرين لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.