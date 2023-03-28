الهيئة الوطنية تحذر من مخاطر  المصادقة على تشكيل ما يسمي "الحرس الوطني"

حذرت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا في الداخل المحتل، اليوم الثلاثاء، بما يسمي(بالحرس الوطني ) الفلسطيني بهدف خنق ومحاصرة فلسطينيي الداخل.

وإعتبرت الهيئة الوطنية، في بيان لها، إعلان ما يسمى بـ"بوزير الأمن القومي"، "ايتمار بن غفير"، أمس، موافقته على تأجيل التعديلات القضائية مقابل التصديق على إنشاء ما يسمى "الحرس الوطني" وتبعيته المباشرة له خطوة باتجاه مزيد من خنق ومحاصرة فلسطينيي الداخل المحتل.

كمت واعتبرت الهيئة أن هذا الإعلان هو شرعنة لجرائم المستوطنين المستمرة بحق فلسطينيي الداخل، وأن ما يسمى بالحرس الوطني ليس سوى تنظيم إرهابي عنوان بطشه الأول سيكون الفلسطينيين في النقب والمدن الساحلية والجليل وستعمل على محاربة الفلسطينيين وتنفيذ إعدامات ميدانية وترهيبهم.

وأكدت الهيئة بأن الشعب الفلسطيني لن يسمح بأن تكون مناورات نتنياهو وأهدافه بالحفاظ على ائتلافه الحاكم لن يكون على حساب شعبنا وحقوقه الثابتة والمشروعة.

ودعت الهيئة مكونات الداخل المحتل إلى التلاحم والتوحد في مواجهة هذه الخطوات التستفزازية مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه الخطوة ستتحطم أمام إرادة وصمود شعبنا في الداخل المحتل، كما تحطمت كل المخططات الإرهابية السابقة.

ووجهت الهيئة دعوة للمؤسسات الحقوقية والهيئات الناشطة في حقوق الإنسان بالعمل في كافة المحافل الدولية والمحلية لفضح مخططات الحتلال بحق أهلنا في الداخل.