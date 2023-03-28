روسيا تزيد صادرتها النفطية للهند العام الحالي

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء 28-3-2023، أن صادراتها النفطية إلى الهند زادت 22 مرة في عام 2023 الحالي.

ويُعد ذلك مؤشراً إلى تحولها إلى عمالقة القارة الآسيوية في خضم النزاع الدائر في أوكرانيا.

ومن ناحيته، قال نائب رئيس الوزراء المكلف بشؤون الطاقة الروسية الكسندر نوفاك :"أعيد توجيه غالبية مصادرنا للطاقة إلى أسواق أخرى، إلى أسواق دول صديقة".

وأضاف نوفاك :"إذا أخذنا على سبيل المثال شحنات النفط إلى الهند فقد زادت 22 مرة العام الماضي".

وتابع المسؤول الروسي:"الامدادات إلى الصين ارتفعت أيضا "نتيجة الجهد الكبير الذي بذل في هذا المجال".

وكانت حولت روسيا صادراتها النفطية إلى الهند والصين العام الماضي بعدما سعت دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف ارتهانها لامدادات الطاقة الروسية بعدما غزت موسكو أوكرانيا المجاورة.

ومن جانبه، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي المصدّر بحرا وحدد سقفا لسعر الخام الروسي تم الاتفاق عليه مع مجموعة السبع.