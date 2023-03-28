دعاء صلاة التراويح رمضان 2023، يؤدي المسلمون صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك بعد أداء فريضة العشاء مباشرة، وعلى الرغم من إنهم يؤدون العبادات إلا إن معظمهم يسألون عن دعاء صلاة التراويح حتى يدعوه عند أداء صلاة التراويح، إذ إن الأدعية من العبادات التي يتقرب من خلالها العبد لله سبحانه وتعالى، فهي تزيد الأجور والثواب وتمحو السيئات كما إنها وسيلة المسلم للتقرب إلى الله عز وجل.

دعاء التراويح مكتوب

دعاء التراويح مكتوب، يبحث المسلمون عن أدعية صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، فهي تعتبر إن صلاة التراويح صلاة من صلوات النفل، وصلاة النفل هي من السنة التي يقوم بها العباد، ودعاء التراويح من الصلوات التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل ولأهميتها يرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أدعية صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.

دعاء صلاة التراويح

دعاء صلاة التراويح، دعاء صلاة التراويح مهمة جداً، ويستجيب الله سبحانه وتعالى للداع، خاصة إن حلت ليلة القدر في تلك الليلة، إذ إن الأجور تكون مضاعفة، خاصة أنها ليلة خير من ألف شهر، كما إن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان، لذلك فإن كل أعمال شهر رمضان محببة ولها قيمتها عند الله سبحانه وتعالى، لذلك يستثمر المسلم شهر رمضان المبارك بكل أيامه وساعاه ودقائقه.

دعاء صلاة التراويح مختصر

دعاء صلاة التراويح مختصر، اللّهم اهدِنا فيمَن هَديْت وعافِنا فيمَن عافيْت وتَوَلَّنا فيمَن تَوَلَّيْت وبارِك لَنا فيما أَعْطَيْت وقِنا واصْرِف عَنَّا شَرَّ ما قَضَيت سُبحانَك تَقضي ولا يُقضى عَليك أنَّهُ لا يَذِّلُّ مَن والَيت وَلا يَعِزُّ من عادَيت تَبارَكْتَ رَبَّنا وَتَعالَيْت فَلَكَ الحَمدُ يا الله عَلى ما قَضَيْت وَلَكَ الشُّكرُ عَلى ما أَنْعَمتَ بِهِ عَلَينا وَأَوْلَيت.

نَستَغفِرُكَ يا رَبَّنا مِن جمَيعِ الذُّنوبِ والخَطايا ونَتوبُ إليك

وَنُؤمِنُ بِكَ ونَتَوَكَّلُ عَليك ونُثني عَليكَ الخَيرَ كُلَّه.

أَنتَ الغَنِيُّ ونحَنُ الفُقَراءُ إليك أَنتَ الوَكيلُ ونحَنُ المُتَوَكِّلونَ عَلَيْك أَنتَ القَوِيُّ

ونحَنُ الضُّعفاءُ إليك أَنتَ العَزيزُ ونحَنُ الأَذِلاَّءُ إليك

اللّهم استُرنا فوق الأرضِ وتحت الأرضِ ويوم العرض عليك.

اللهم أحسِن وُقوفَنا بين يديك ولا تُخزِنا يوم العرضِ عليك اللّهم أَحسِن عاقِبتَنا في الأُمورِ كُلها

وأجِرْنا من خِزيِ الدنيا وعذابِ الآخرة يا حنَّان يا منَّان يا ذا الجلال والإكرام.

نَسأَلُكَ يا رَحمنُ أَنْ تَرْزُقَنا شَفَاعَتَهُ وَأَورِدْنا حَوْضَهُ وَاسْقِنا مِن يَدَيْهِ الشَّريفَتينِ شَرْبَةً هَنيئَةً مَريئَةً لا نَظْمَأُ بَعدَها أَبَداً.

اللَّهم كما آمَنَّا بِهِ وَلم نَرَه فَلا تُفَرِّق بَيْنَنا وَبَينَهُ حتى تُدخِلَنا مُدخَلَه بِرحمَتِكَ يا أَرحَمَ الرَّاحِمين.