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بالفيديو
وداع مؤثر لوالدة الشهيد عمير لولح في حضرة تشييع جثمانه في نابلس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:46 م
28 مارس 2023
وداع مؤثر لوالدة الشهيد عمير لولح في حضرة تشييع جثمانه في نابلس.
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