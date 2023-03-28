الاحتلال يشدد الخناق حول حوارة جنوب نابلس لليوم الرابع

لليوم الرابع على التوالي تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، تشديد إجراءاتها العسكرية في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال أمين سر حركة "فتح" في حوارة كمال عودة لمراسلنا، إن قوات الاحتلال تنتشر بشكل مكثف عند الشارع الرئيس، ونصبت عددا من الحواجز والمكعبات على جانبي الطريق.

وأكد أن قوات الاحتلال تحاول فرض أمر واقع بتحويل خط سير المواطنين عبر طرق فرعية داخل البلدة، وهو أمر مرفوض وسيتصدى له الأهالي.

وحسب شهود عيان، فقد حولت قوات الاحتلال عددا من المنازل الواقعة بمحاذاة الشارع الرئيس وسط حوارة إلى ثكنات عسكرية، واعتلت أسطحها.