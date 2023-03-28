الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد لولح من نابلس وتؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين، عمير محمد لولح (23 عاماً) من قرية زواتا بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال عملية اغتيال قادة كتيبة نابلس - سرايا القدس محمد الجنيدي وحسام اسليم الشهر الماضي.

وعزت حركة الجهاد الإسلامي في بيان نعي صدر عنها، عائلة الشهيد وعموم أهلنا في نابلس، مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وإن شعبنا الفلسطيني سيمضي في طريقه نحو الحرية والخلاص مهما كانت التحديات.

واستشهد، فجر اليوم الثلاثاء، شاب متأثرًا بجراحه بالغة الخطورة الذي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية في مشفى النجاح، باستشهاد الشاب عمير محمد لولح في العشرينات من العمر متأثرًا بجراحه الذي أصيب بها في فبراير الماضي، أثناء اقتحام جيش الاحتلال البلدة القديمة بالمدينة.

وبهذا يرتفع عدد الشهداء برصاص "الجيش الإسرائيلي" منذ بداية عام 2023، إلى 92 شهيدًا بينهم 17 طفلاً، وسيدة، وأسير داخل سجون الاحتلال، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

نص بيان النعي كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بيان نعي الشهيد عمير لولح من نابلس

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين: عمير محمد لولح (23 عاماً) من قرية زواتا بنابلس، الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال عملية اغتيال قادة كتيبة نابلس - سرايا القدس محمد الجنيدي وحسام اسليم الشهر الماضي.

إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وعموم أهلنا في نابلس، لنؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وإن شعبنا الفلسطيني سيمضى في طريقه نحو الحرية والخلاص مهما كانت التحديات.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الثلاثاء 6 رمضان 1444هـ، 28 مارس 2023م