قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وتأخذ قياسات أحد المنازل

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء 28-3-2023، مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، وداهمت منزل الطفل محمد زلباني بالمخيم، والمتهم بتنفيذ عملية طعن الشهر الماضي.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال اقتحمت المنطقة بالكامل، وانتشرت في عدة شوارع بمخيم شعفاط وبلدة عناتا، ثم داهمت منزل عائلة الزلباني بعد حصارها البناية السكنية التي يوجد فيها المنزل.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات هندسية خاصة تابعة لجيش الاحتلال أخدت قياسات منزل عائلة الزلباني بالكامل في مخيم شعفاط.

ويُشار إلى أنه اعتقلت قوات الاحتلال الطفل الزلباني في الثالث عشر من شهر شباط الماضي، بتهمة تنفيذه عملية طعن لأحد الجنود داخل حافلة "إسرائيلية"؛ مما أدى الى مقتل الجندي برصاص "حارس أمن" آخر على الحاجز بالخطأ.