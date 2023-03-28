من هو حمزة يوسف رئيس حكومة إسكتلندا- حمزة يوسف رئيس وزراء اسكتلندا ويكيبيديا، أكدت وسائل اعلام غربية، على انتخاب المسلم البريطاني يوسف حمزة زعيماً للحزب الوطني الإسكتلندي الحاكم في إسكتلندا، ليكون أول زعيم مسلم لدولة غربية أوروبية، وهو خبر انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وشاع صيته حتى تخطى حدود اسكتلندا والعالم الغربي والإسلامي والعربي، لأنه أول مسلم يعتلي هذا المنصب في دولة غربية، فباتت الناس تبحث عن السيرة الذاتية لرئيس وزراء اسكتلندا الجديد حمزة يوسف.

حمزة يوسف رئيس وزراء اسكتلندا السيرة الذاتية

حمزة يوسف رئيس وزراء اسكتلندا السيرة الذاتية، حمزة يوسف البلع من العمر 37 عاماً، وهو ابن لأبوين مهاجرين من جنوب قارة آسيا، إذ يعد أول شخص مسلم يشغل منصب الوزير الأول في اسكتلندا، الأمر الذي ضج وسائل التواصل الاجتماعي وكبرى محطات الأخبار والمواقع الإخبارية الالكترونية الحديثة، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، السيرة الذاتية لحمزة يوسف أول رئيس حكومة مسلم في دولة غربية أوروبية.

🚨رسميًا.. حمزة يوسف يفوز بانتخابات رئاسة حكومة أسكتلندا ويصبح أول مسلم يتولى منصب "وزير أول" أو "رئيس حكومة" في تاريخ أسكتلندا ودول المملكة المتحدة الأربع 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🥇 pic.twitter.com/1gsIku6Pei — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) March 27, 2023

من هو حمزة يوسف ويكيبيديا

من هو حمزة يوسف ويكيبيديا، يبحث الملايين من البشر عبر محركات البحث والسوشيال ميديا والمواقع الإخبارية المحلية والدولية، عن السيرة الذاتية للشاب المسلم الذي تزعم الحزب الحاكم في اسكتلندا وبات أول رئيس وزراء مسلم للبلاد، إذ ولد حمزة يوسف في غلاسكو عام 1985 ووالده هو مظفر يوسف من البنجاب الباكستانية، وهاجر والد حمزة رفقة الأسرة إلى اسكتلندا عام 1960، ووالدة رئيس الوزراء المرتقب هي شايتسا بوتا التي ولدت في كينيا، وتتحدر أسرتها من جنوب آسيا، وتخرج حمزة من جامعة غلاكسو، وحصل على ماجستير العلوم السياسية عام 2007.

حمزه يوسف اللي أصله باكستاني صار رئيس وزراء أسكتلندا .. و ريشي سوناك اللي أصله هندي رئيس وزراء بريطانيا .. و راح يتباحثون بموضوع إنفصال أسكتلندا عن بريطانيا .. بعد ٧٥ سنه من دور بريطانيا المشبوه في إنفصال باكستان عن الهند .. أقوى من سالفة بنت السلطان في مسلسل الأقدار .. pic.twitter.com/suqCuMFUN1 — Khaled Alsaleh (@PsychiatristQ8) March 27, 2023

من هو حمزة يوسف؟

من هو حمزة يوسف؟ الحزب الحاكم يثق في زعيمه الجديد حمزة يوسف في تكثيف جهوده لتوحيد الحزب الوطني الأسكتلندي وإعادة تنشيط الحملة التي نظمتها بلاده من أجل استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، وهو ما يعني أنه يواجه تحدياً كبيراً في هذا الشأن، وانتخابه يعني أن الأنظار كلها شاخصة عليه كون أول مسلم يرأس هذا المنصب في تاريخ الدول الغربية، فهل ينجح في استقلال بلاده عن المملكة المتحدة؟