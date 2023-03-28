الزعيم الكوري الشمالي يدعو لزيادة ترسانته النووية

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، مسؤوليه على تعزيز إنتاج المواد النووية المخصصة لأغراض عسكرية من أجل صنع أسلحة أكثر قوة.

جاء ذلك في الوقت الذي وصلت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز" (CVN-68) التي تعمل بالطاقة النووية، على رأس مجموعة سفن هجومية، إلى ساحل كوريا الجنوبية ونفذت مناورات مع سفن حربية كورية جنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن جونغ أون دعا المسؤولين إلى التوسع بطريقة بعيدة النظر في إنتاج مواد نووية مخصصة لصنع الأسلحة، وذلك من أجل التنفيذ الشامل لخطة زيادة الترسانة النووية بشكل تصاعدي".

واستمع أون لإحاطة من مسؤولين في معهد الأسلحة النووية، قائلاً: إن بلاده يجب أن تكون مستعدة لاستخدام أسلحتها النووية "في أي زمان ومكان".

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي: " وفق تقرير الوكالة أنه عندما تصنع كوريا الشمالية أسلحتها النووية بشكل خال من العيوب"، فإن العدو سيخشى منا ولن يجرؤ على استفزاز سيادة دولتنا ونظامنا وشعبنا

جدير ذكره أنه أعلنت كوريا الشمالية العام الماضي نفسها قوة نووية بشكل "لا رجعة فيه".