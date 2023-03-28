موعد ونسبة صرف راتب السلطة الفلسطينية شهر 3 مارس 2023 وزارة المالية رام الله، مع اقتراب نهاية شهر مارس 2023- ومع دخول شهر رمضان المبارك في اليوم السادس، يبدأ موظفو السلطة في البحث عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، خاصة مع اعلان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية أن المالية ستصرف راتباً كاملاً لموظفي السلطة عن شهر 3 مارس بسبب شهر رمضان المبارك، وحتى يتمكن الموظفون من الإيفاء بمستلزمات بيوتهم وأسرهم في هذا الشهر الفضيل.

نسبة وموعد صرف رواتب السلطة عن شهر 3 2023

نسبة وموعد صرف رواتب السلطة عن شهر 3 2023، مع الإعلان عن صرف راتب كامل 100% لموظفي السلطة في غزة ورام الله، فإن الموظفين يترقبون وينتظرون بفارغ الصبر موعد صرف الرواتب لأنها المرة الأولى منذ سنوات عدة التي سيتلقى فيها موظفي السلطة في غزة راتباً كاملا أي منذ قرارات الخصم عام 2017 ميلادي في عهد حكومة رامي الحمد الله، لذلك يبحث الموظفون العموميون الآن عن الموعد الرسمي لصرف رواتب الموظفين في غزة ورام الله، وبدوره ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مستجدات صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 3 2023.

متى موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر مارس 3 2023

متى موعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر مارس 3 2023، لم تُعلن وزارة المالية في رام الله بشكل مباشر عن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين، لكن المؤشرات تقول إنها لن تتخطى مطلع شهر ابريل، وستكون النسبة 100% مع الاختلاف على نسبة صرف المتأخرات، كون رئيس الوزراء محمد اشتية صرح بذلك عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء قبل نحو شهر من الآن.

الموعد الرسمي ونسبة رواتب موظفي السلطة رام الله وغزة شهر 3

الموعد الرسمي ونسبة رواتب موظفي السلطة رام الله وغزة شهر 3، منذ أشهر يتلقى موظفو السلطة في رام الله وقطاع غزة نسبة صرف لا تتخطى الـ 80%، وبحد أدنى 2000 شيكل، بذريعة الأزمة المالية التي تُعاني منها السلطة الفلسطينية نتيجة اقتطاع أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، أي ما يعني أنها المرة الأولى التي تًرف نسبة كاملة للموظفين منذ أشهر عدة، وهو ما يسعدهم، ويجعلهم ينتظرون الموعد على أحر من الجمر.