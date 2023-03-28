إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار بالطيبة في الداخل المحتل

أُصيب شخص بجروح وصفت بالخطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة بالداخل المحتل عام 48.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن جريمة إطلاق النار وقعت بالقرب من المقبرة الغربية في مدينة الطيبة بالداخل المحتل، حيث أطلق مجهول وابلا من الرصاص تجاه المصاب الذي يبلغ من العمر (54 عاما)، ووصف جراحه بالخطيرة.

ووصل طاقم طبي للمكان وأجرى الإسعافات الأولية للجريح، حيث نقله على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى "مئير" في "كفار سابا" بالداخل المحتل؛ لاستكمال العلاج.

من جانبها، وصلت شرطة الاحتلال إلى مكان جريمة إطلاق النار، وفتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة.

جدير ذكره أن شقيق المصاب قتل العام الماضي عقب انفجار عبوة ناسفة، فيما قتل نجله قبل نحو عامين بجريمة طعن.