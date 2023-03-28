بالفيديو اشتباكات مُسلحة...قوات الاحتلال تقتحم "اليامون" بجنين وتعتقل أسيراً محرراً

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة اليامون في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، واعتقلت أسيراً محرراً، وسط اندلاع اشتباكات مُسلحة.

وأفاد مراسلنا، بأن جنود الاحتلال المدججين بالأسلحة اقتحموا منزل الأسير المحرر "إيهاب حوشية" في بلدة اليامون غرب جنين، واعتقلته، بينما أطلق مقاومون صليات كثيفة من الرصاص صوب قوات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اعتقال المدن والبلدات الفلسطينية، وتقتحم منازل المواطنين، وترتكب جرائم القتل والاعتقال بحق المواطنين، مما أدى إلى ارتفاع وتيرة العمليات الفدائية رداً على ذلك.

يتبع...