زوارق الاحتلال تطلق النيران والقنابل الضوئية صوب الصيادين في بحر شمال غزة

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، نيران رشاشاتها اتجاه مراكب الصيادين وعدداً من القنابل الضوئية في بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن الزوارق الحربية أطلقت نيران أسلحتها اتجاه مراكب الصيادين وقنابل ضوئية في بحر السودانية ببلدة بيت لاهيا، تزامنًا مع تحرك عددًا من الجيبات العسكرية من موقع "إيرز" تجاه قاعدة "زكيم" العسكرية.

وأشار إلى أن الصيادين غادروا البحر نحو الشاطئ خشيةً من تعرض حياتهم للخطر.

يُشار إلى أن زوارق الاحتلال تنفذ اعتداءات باستمرار اتجاه الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، حيث توقع إصابات بين صفوفهم وتغرق وتصادر مراكبهم.