هل يلعب "كورتوا" حارس الريال الكلاسيكو؟

أكدت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، اليوم الإثنين27/3/2023م، أن كورتوا خضع لفحوصات طبية في إسبانيا، وأكدت أنه ليس هناك ما يدعو للقلق من جانب ريال مدريد.

وبينت الصحيفة الإنجليزية:" إن الإصابة ليست جديدة، حيث شعر كورتوا بعدم الراحة خلال الانتصار على ليفربول في البرنابيو هذا الشهر".

وأشارت الصحيفة إلى أن كورتوا متوقع أن يشارك أساسيا خلال مواجهة بلد الوليد الأحد المقبل بالليجا، كما سيكون متاحا للمشاركة ضد برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 5 أبريل/نيسان".

وترك تيبو معسكر المنتخب البلجيكي وعاد إلى ريال مدريد كإجراء احترازي، بسبب معاناته من إجهاد طفيف في عضلة المقرب.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين برشلونة وريال مدريد في 5 ابريل 2023، عند العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ستاد كامب نو.