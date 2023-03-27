وزارة الصحة تدين اعتداء المستوطنين على سيارة اسعاف قرب نابلس

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية اعتداء مستوطنين على سيارة مستشفى طولكرم الحكومي وتكسيرها، قرب بلدة بيتا، مساء اليوم الاثنين.

وكانت سيارة الإسعاف تنقل عينات مخبرية وأدوية بشكل مستعجل، وهو ما أدى لإعاقة حركتها وتأخر وصول العيّنات والأدوية وإصابة الطواقم بداخلها بالهلع.

كما أدانت اعتداء المستوطنين على مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وتحطيم زجاجها في وقت سابق مساء اليوم، في بلدة حوارة.

وأكدت الوزارة أن إمعان الاحتلال والمستوطنين في الاعتداء على مراكز العلاج وطواقم العمل الصحي وعرقلة حركة مركبات الإسعاف والمسعفين، يزداد بشكل كبير يوما بعد يوم، وأن هذا يتنافى مع المواثيق والحقوق الدولية كافة، وهو اعتداء صارخ ومتعمد على الحق الكامل في تأدية الواجب العلاجي الإنساني والمكفول من قبل الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.

وناشدت المؤسسات والمنظمات الدولية كافة، التدخل للجم الممارسات العنصرية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي..

وفي وقت سابق أعلنت جمعية الهلال الأحمر، مساء اليوم الاثنين، بأن قطعان المستوطنين قاموا بالاعتداء على سيارة إسعاف الهلال في حوارة جنوب نابلس أثناء إسعاف المصابين.

وقال الهلال الأحمر في بيان مقتضب، إن اعتداء المستوطنين أدى إلى تحطم زجاج السيارة الأمامي والجانبي ونقل 5 إصابات اختناق غاز واعتداء بالفلفل إلى طوارئ ابن سينا".

وفي تصريح آخر، أكد الهلال الأحمر، نقل إصابة بالرأس لمشفى رفيديا جراء اعتداءات المستوطنين المستمرة على بلدة حوارة جنوبي نابلس.