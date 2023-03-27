مركز حقوقي يحذر من استمرار منع إدخال قطع غيار الأجهزة الطبية لقطاع غزة

حذر "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" من تداعيات حظر إدخال الاحتلال الإسرائيلي لقطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة، على حياة آلاف المرضى من سكان قطاع غزة.

جاء ذلك في تقرير حديث أصدره المركز اليوم الاثنين بعنوان "الأجهزة الطبية والأدوية في قطاع غزة: نقص مزمن وتداعيات خطيرة"، تناول الأوضاع الصحية المتدهورة في قطاع غزة، ومعاناة مرضى القطاع نتيجة ضعف المنظومة الصحية، وعجزها عن توفير الأدوية والأجهزة الطبية للمرافق الصحية الحكومية.

وتطرق التقرير إلى القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول المعدات والأجهزة الطبية، ومن أهمها الأجهزة الطبية التشخيصية المستخدمة في تشخيص وعلاج مرضى الأورام، كأجهزة الأشعة التداخلية، وأشعة الألتراساوند، ومحطات الأكسجين.

وأوصى المجتمع الدولي بضرورة الضغط على "إسرائيل" من أجل إجبارها على القيام بواجباتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أنه يقع عليها المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة.

وتناول تأثير استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني على عمل المنظومة الصحية، وذلك من خلال عدم تخصيص الموازنات والمصاريف التشغيلية اللازمة لعمل المرافق الصحية في قطاع غزة، وغياب الخطط الرامية لتصحيح وتطوير المنظومة الصحية في فلسطين، بما فيها شراء أجهزة ومعدات طبية وقطع غيار لإصلاح الأجهزة المعطلة في مستشفيات قطاع غزة.

واستعرض التقرير إفادات تظهر معاناة مرضى القطاع، نتيجة نقص الأجهزة والأدوية الطبية في أقسام الطوارئ والعمليات والعناية الفائقة، بما فيها أمراض الكلى والغسيل الدموي، العيون، والقسطرة القلبية والقلب المفتوح.

وطالب إدارتي وزارة الصحة في رام الله وغزة بضرورة التنسيق بينهما من أجل توفير جميع الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية الأساسية، والعمل على مضاعفة الجهود وزيادة النفقات المالية المخصصة للقطاع الصحي، بغرض شراء الأدوية وكافة المعدات والأجهزة الطبية اللازمة، لتوطين الخدمات الصحية في مستشفيات قطاع غزة.

يذكر أن وزارة الصحة في غزة، حذرت في الأشهر الماضية من خطورة منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية إلى مستشفيات القطاع لأكثر من عام ونصف.

وقالت إن الاحتلال يمنع إدخال أجهزة أشعة تشخصية عادية وأخرى متحركة وقسطرة داخلية، بالإضافة للعديد من قطع الغيار للأجهزة المتعطلة، حيث يوجد 350 جهازا متعطلاً داخل مستشفيات غزة وباتت خارج الخدمة، حسب تصريحات سابقة لوزارة الصحة.