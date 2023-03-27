بالفيديو "بن غفير": قررت ترك الحكومة ولهذا السبب تراجعت عن القرار..!

وصل قلبل قليل، ما يسمي وزير الأمن القومي "الإسرائيلي ايتمار بن غفير" مدينة القدس المحتلة، للمشاركة في المظاهرات التى دعا لها أحزاب اليمين المتطرف

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن "بن غفير" عقب وصوله مظاهرة اليمين في القدس، قال" لقد قررت بالفعل ترك الحكومة، لكن عندما رأيت الفوضويين بالخارج، لم أرغب في منحهم هذا النصر

وكان المتطرف بن غفير، أعلن مساء اليوم، أنه وافق على تأجيل التشريعات، مقابل التزام من "نتنياهو" بعرض التشريعات على الكنيست للموافقة عليها خلال الدورة المقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات خلال فترة العطلة.

ومن المقرر أن يدلى رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين27/3/2023م، بتصريح وصف بالهام في ظل الأزمة الداخلية التي تعصف بالكيان على أثر قانون إصلاح القضاء.

ووفقاً لـ" إذاعة الجيش"، فإن تصريح مهم لـ"رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو" سيكون عند الساعة 8:05 من مساء اليوم.