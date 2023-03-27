إذاعة جيش الاحتلال: صدامات بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للتشريعات القضائية في تل أبيب.

أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن صدامات وقعت بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للتشريعات القضائية في تل أبيب مساء اليوم الإثنين.

و كانت صحيفة مكور ريشون أفادت بوصول أكثر من 100 ألف متظاهر يميني داعم للإصلاح القضائي في القدس، مشيرة إلى أن هناك توقعات بأن يتجاوز عدد المتظاهرين ربع مليون.

من ناحيتها قالت الوزيرة مي غولان في مظاهرة اليمين: "انظروا إلى الفرق بين الاحتجاجات - إنهم يحرقون الطرقات، بينما أنتم ترفعون الأعلام - هم يسبون عناصر الشرطة، بينما أنتم تغنون الأغاني - نعدكم بأن الإصلاح القضائي سيتم".

بدوره قال وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار في مظاهرة اليمين "إن المتظاهرين اليمينيين الذين خرجوا الليلة يمنحونا القوة في هذا الوقت الصعب والمعقد، رغم التجميد المؤقت للخطة، لكننا لن نتنازل عن الإصلاح القضائي، وسنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاقات ورأب الصدع".

و قال ايتمار بن غفير في مسيرة أنصاره قرب الكنيست: "كنت سأترك الحكومة لكنني حين رأيت الفوضويين تراجعت لعدم منحهم صورة النصر".