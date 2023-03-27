"عرين الأسود" تعلن استهداف قوات الاحتلال فجر اليوم في مدينة نابلس

أعلنت مجموعات عرين الأسود- نابلس، مساء اليوم الإثنين، استهدافها لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت مدينة نابلس فجر اليوم.

وقالت العرين في تصريح صحفي:" قامَتْ مَجموعات عَرين الأسود بالتَّصدي والإشتباك مع قوات الإحتلال الصهيونيّْ بصلياتٍ من الرَّصاص المُبارَك عُقب إقتحامِهم لِمُخيم عَسكر في المنطقة الشَرقية لِمَدينَة نابلِس فَجْر َهذا اليوم".

وفيما يلي نص التصريح كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

" أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ " صدق الله العظيم

قامَتْ مَجموعات عَرين الأسود بالتَّصدي والإشتباك مع قوات الإحتلال الصهيونيّْ بصلياتٍ من الرَّصاص المُبارَك عُقب إقتحامِهم لِمُخيم عَسكر في المنطقة الشَرقية لِمَدينَة نابلِس فَجْر َهذا اليوم

الإثنين ٢٠٢٣/٣/٢٧

والله وليّْ التوفيقِ والسَّداد.

إخوتكم مجموعات عرين الأسود