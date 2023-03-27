الأسير إسماعيل إطميزة من الخليل يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى، الـيـوم الإثنين27/3/2023م، أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد إسماعيل يوسف محمد إطميزة (43 عامًا) من بلدة إذنا بمحافظة الخليل بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 14 شهرًا و22 يومًا.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 01/01/2022م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي دون أن توجه إليه أي تهمة تذكر.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر إسماعيل إطميزة ولد بتاريخ 26/06/1980م؛ وهو متزوج ولدية ثلاث أبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.



