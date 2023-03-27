"نتنياهو" يدلي بتصريح هام الليلة

من المقرر أن يدلى رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين27/3/2023م، بتصريح وصف بالهام في ظل الأزمة الداخلية التي تعصف بالكيان على أثر قانون إصلاح القضاء.

ووفقاً لـ" إذاعة الجيش"، فإن تصريح مهم لـ"رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو" سيكون عند الساعة 8:05 من مساء اليوم.

وكانت وسائل إعلام "إسرائيلية"، قالت إن ما يسمي وزير الأمن "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، وافق على تأجيل التشريعات القانونية بعد اتفاق مع نتنياهو مقابل تمريرها في الدورة المقبلة للكنيست.

وقال بن غفير: "لقد وافقت على تأجيل التشريعات، مقابل التزام من نتنياهو بعرض التشريعات على الكنيست للموافقة عليها خلال الدورة المقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات خلال فترة العطلة".

ويتظاهر عشرات آلاف "الإسرائيليين" في تل أبيب ومدن أخرى ضد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو احتجاجا على إقالته وزير الدفاع يوآف غالانت وقانون اصلاح القضاء.