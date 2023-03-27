"التعليم العالي" يعلن عن منح دراسية في الخارج

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، عن توفر عدد من المنح الدراسية في رومانيا للعام 2023/2024 في مجال الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه والاختصاص العالي في الطب البشري وطب الأسنان).

التخصصات المطروحة:

البكالوريوس: الطب البشري، الهندسة. الماجستير أو الدكتوراه: تخصصات الهندسة. الاختصاص العالي في الطب البشري وطب الأسنان.

ملاحظة

للحصول على طلب وشروط وتعليمات المنح لدرجة البكالوريوس اضغط هنــــــــــــــا

للحصول على طلب وشروط وتعليمات المنح للدراسات العليا اضغط هنـــــــــــــــا

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