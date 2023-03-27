"التعليم العالي" يعلن عن منح دراسية في الخارج

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، عن توفر عدد من المنح الدراسية في رومانيا للعام 2023/2024 في مجال الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه والاختصاص العالي في الطب البشري وطب الأسنان).
التخصصات المطروحة:
- البكالوريوس: الطب البشري، الهندسة.
- الماجستير أو الدكتوراه: تخصصات الهندسة.
- الاختصاص العالي في الطب البشري وطب الأسنان.
ملاحظة
للحصول على طلب وشروط وتعليمات المنح لدرجة البكالوريوس اضغط هنــــــــــــــا
للحصول على طلب وشروط وتعليمات المنح للدراسات العليا اضغط هنـــــــــــــــا
لتعبئة طلب الوزارة الالكتروني اضغط هنـــــــــــــــا
- يتم تقديم الطلبات الكترونياً ومن ثم تسليم الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، في موعد أقصاه يوم الأثنين الموافق 15/5/2023 حسب العناوين المحددة أدناه.
- تقدم الطلبات في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس. بخصوص طلبة غزة تقدم الطلبات في مقر وزارة التربية والتعليم العالي – تل الهوا.
- ملاحظة: أي طلب غير مكتمل يعتبرا لاغياً تلقائياً وأي طلب يصل متأخراً لن يتم النظر فيه.