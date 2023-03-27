6 إصابات واعتقال والد شهيد من مخيم عقبة جبر بأريحا

أصيب 6 مواطنين بالرصاص بينهم طفل، اليوم الاثنين، واعتقل مواطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وأوضحت المصادر المحلية، أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين المقاومين وقوات الاحتلال في المخيم، مشيرًة إلى أن الاحتلال يحاصر منزلًا في المكان.

وقال مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني، إن 4 مواطنين بينهم طفل أصيبوا بالرصاص الحي، وآخرين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، معظمهم في المناطق السفلية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت صاروخًا "أنيرجا" تجاه المنزل المحاصر في مخيم عقبة جبر بأريحا، وتمنع سيارات الإسعاف من دخول المخيم، كما دفع الجيش بتعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال باتجاه مخيم عقبة جبر .

وأكدت المصادر المحلية، ان قوات الاحتلال بدأت بالانسحاب من المخيم بعد اعتقال وائل عويضات المقيطي والد الشهيدين رأفت وإبراهيم بعد محاصرة منزله في مخيم عقبة جبر بأريحا