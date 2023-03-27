اتحاد موظفي "الأونروا": سنبدأ الأسبوع القادم بالإضراب الشامل حال لم تستجب الأونروا لمطالبنا

أمهل أمير المسحال رئيس اتحاد موظفي "الأونروا" الإدارة فرصة خلال الأيام القادمة، للاستجابة للمطالب ، موضحاً أنه في حال لم يكن هناك استجابة واضحة لكافة طلباتنا سنشرع بالخطوات الإجرائية الأخرى التي ستتدحرج لتصل إلى الإضراب المفتوح أسوة بالضفة الغربية.

وقال المسحال خلال تصريحات لقناة "الغد" :متوقع أن يصلنا اليوم خارطة طريق واضحة توضح كافة الطلبات وسيتم تدارسها مع المكتب التنفيذي لاتحاد موظفي الأونروا، و في حال لم تلبي طموحاتنا سنستمر في الخطوات التصعيدية والتي قد تكون مطلع الأسبوع القادم بما فيها الإضراب الشامل.