الشتاء لم ينته بعد...راصد جوي :كتلة هوائية قطبية باردة قادمة من أوروبا تصل فلسطين الأربعاء

كشف الراصد الجوي الفلسطيني، عبد القادر صافي، اليوم الاثنين 28-3-2023، الحالة الجوية السائدة في البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل التي تتأثر بوصول كتلة هوائية قطبية باردة قادمة من أوروبا.

وقال الراصد صافي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "حالة من عدم الاستقرار تشهدها الأراضي الفلسطينية خلال ساعات الظهيرة من اليوم، وتكون الأجواء مهيأة لفرصة تساقط زخات من الأمطار".

وأضاف أن ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة غدًا الثلاثاء تتراوح عند حدود 23/24 في الساحل، و21/22 في الجبال، مشيرًا إلى أن الأجواء تكون ربيعية دافئة.

وتوقع صافي، بوصول كتلة هوائية باردة غير معتادة، الأربعاء، حيث يطرأ انخفاض على معدلات درجات الحرارة حتى يوم الجمعة، حيث تسجل درجات الحرارة انخفاض كبير.

ولفت إلى أن زخات من الأمطار ستتساقط بفعل التأثير بهذه الكتلة، خاصة في شمال فلسطين، فيما تكون الفرصة ضعيفة في باقي المناطق.

وفي بداية الأسبوع المقبل حتى منتصفه، ترتفع فيها الحرارة ارتفاعًا متتاليًا قد تصل للعشرينات، وفق الراصد صافي، الذي أشار إلى أن الأجواء تكون أقرب إلى الصيفية.