هيئة الأسرى: استقرار طفيف على حالة الأسير يعقوب قادري

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين 27 مارس 2023: إن استقراراً طفيفاً طرأ على حالة الأسير يعقوب قادري القابع بمعتقل "ريمونيم"، وهو أحد أبطال نفق الحرية من سجن جلبوع.

وفي رسالة وصلت الهيئة، قال الأسير قادري:" الاوجاع خفت بشكل كبير والدمامل انحصرت أيضاً ولكني ما زلت أعاني من إرهاق ولا أستطيع المشي الا لعشرة دقائق فقط ثم اضطجع على الفراش لعدة ساعات من أجل الراحة هذا وضعي حالياً وأقدم الشكر والعرفان لكل من ساعدني وساندني وتضامن معي في الخارج من كافة الجهات الحكومية والرسمية والمؤسسات العامة والاهل والاصحاب وابناء شعبي في الخارج ".

وأضافت الهيئة، أن قادري مر بظروف صعبة منذ أكثر من شهر وذلك نتيجة جرثومة البلهارسيا والتي أصابته بالجهة اليسرى من الظهر والصدر مما أدى الى خروج دمامل كبيرة شديدة الألم، وتعتبر جرثومة البلهارسيا مرض نادر ما يصيب بلادنا إلا بالدول الإفريقية".

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت قادري بتاريخ 18 أكتوبر 2003، وحكم عليه بالسجن مدة مؤبدين و35 عاماً، كما وحكم في مايو 2022 بالسجن لمدة خمس سنوات إضافية على خلفية عملية انتزاعه لحريته إلى جانب خمسة من رفاقه الأسرى.