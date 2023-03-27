الفوضى في "إسرائيل" تؤثر على العملات...فما مصير الدولار بعد الارتفاع الكبير بالأمس ؟

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، حالة من التذبذب في التداولات المصرفية، لصباح اليوم الاثنين 27 مارس 2023، إذ بلغ في ساعات الفجر إلى 3.63 شيكلاً، قبل أن ينخفض بحدود 10 شواكل خلال ساعات قليلة ليصل إلى 3.53 شيكلاً على الشاشة قبل قليل بعد تداول أنباء عن تجميد نتياهو رئيس وزراء الاحتلال لملف إصلاحات القضاء الذي أثار فوضى عارمة واحتجاجات رفضاً لخطة إضعاف القضاء.

وتثار تساؤلات بين الأوساط الفلسطينية بشأن تأثير ارتفاع وتيرة الاحتجاجات "الإسرائيلية" على سعر الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي، وإلى أين سيصل خلال الفترة القريبة المقبلة.

توقعات المحللين الماليين تُرجح انخفاض قيمة الشيكل "الإسرائيلي" مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة على الرغم من صعود العملة الإسرائيلية قليلاً اليوم، وذلك في ظل استمرار التظاهرات والاحتجاجات التي أصابت الكيان بالشلل، بعد قرار تعليق التعليم في الجامعات والروضات والحضانات، ووقف حركة إقلاع الطائرات من مطار "بن غوريون"، إضافة إلى إغلاق بنك "إسرائيل" والمصارف ومراكز التسوق فورًا.

المحلل المالي والاقتصادي د. أسامة نوفل قال :"المؤشرات تدل على انخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار الأمريكي في ظل الفوضى العارمة داخل كيان الاحتلال، لحين عودة الهدوء إلى المنطقة، متوقعاً بعودة ارتفاع العملة الأمريكية على حساب الشيكل الإسرائيلي، على الرغم من صعود الشيكل قبل قليل".

وتوقع د. نوفل في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يؤدي استمرار الخلافات بين قادة كيان الاحتلال، واتساع رقعة الاحتجاجات إلى انهيار الشيكل الإسرائيلي، وصعود الدولار الأمريكي الذي قد يكسر حاجز الـ 3.70 شيكلاً خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعن إمكانية بلوغ سعر صرف الدولار الأمريكي لـ 4 شواكل، اعتقد المحلل المالي والاقتصاد أنه من الصعب أن تصعد العملة الأمريكية إلى الرقم المذكور أعلاه خاصة على المدى القريب؛ لكن الأيام المقبلة ستحدد خط سير الشيكل والدولار سواء كان صعوداً أو هبوطاً.

ودعا المواطنين، إلى الادخار بسلة من العملات المختلة، منها الدولار الأمريكي والدينار الأردني والشيكل الإسرائيلي، كما أوصى بضرورة الادخار بالذهب باعتباره الملاذ الآمن.

وتتواصل التظاهرات كل أسبوع منذ طرحت حكومة نتانياهو، الأكثر يمينية في تاريخ كيان الاحتلال، في يناير 2023 مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يثير انقساماً في ائتلاف الاحتلال.