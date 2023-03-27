وسط اشتباكات مسلحة...الاحتلال يعتقل شابين بعد اقتحام مخيم عسكر بنابلس

انسحبت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الاثنين 27/3/2023 من مخيم عسكر بعد ساعات من اقتحامها حيث اعتقلت شابين وسط إطلاق نار كثيف من المقاومة الفلسطينية التي تصدت للاقتحام .

وبينت المصادر المحلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، وانتشرت بين مخيمي عسكر القديم والجديد، واعتلى القناصة بعض البنايات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين ليث شرايعة وأنس صلاح صقر بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما وتخريب محتوياتهما.

ودارت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام مخيم عسكر، واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بصليات من الرصاص والقنابل محلية الصنع.