بالأسماء: الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 27 مارس 2023، مدن عدة من الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عدداً من المواطنين.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال المعززة بالأسلحة والآليات العسكرية اقتحمت عدة مدن في الضفة واعتقلت مواطنين واصطحبتهم إلى جهة غير معلومة.

وعُرف من المعتقلين:-

1. شادي خضر صلاحات- الباذان شمال نابلس

2. ليث شرايعة- مخيم عسكر بنابلس

3. أنس صقر- مخيم عسكر

4. عزمي إياد منصور- بدو شمال غرب القدس

5. أنس سالم أبو فنار- يطا جنوب الخليل

6. محمد حربي حمامرة- حوسان غرب بيت لحم

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل بشكل يومي اقتحام مدن وقرى الضفة والقدس المحتلتين، وتعتقل عشرات المواطنين بذرائع واهية.