استقالة القنصل "الإسرائيلي" في نيويورك

أعلن قنصل "إسرائيل" العام في نيويورك أساف زمير، مساء اليوم الأحد 26-3-2023، عن استقالته من منصبه.

وفي ذات الإطار، ذكرت مصادر عبرية، أنه أعلن مدير عام وزارة جيش الاحتلال الذي يزور واشنطن ايال زمير عن تقصير زيارته، و سيعود على الفور إلى الكيان.

وأوضحت المصادر، أنه سينعقد ما يعرف بـ"قيادة الأركان العامة الإسرائيلية" صباح غدٍ لمناقشة التداعيات الأمنية لإقالة وزير الجيش يوآف جالانت.

وأشارت إلى أنه بسبب فقدان السيطرة من الشرطة على المتظاهرين؛ بن جفير في طريقه لتقييم الوضع مع المفوض.

كما أشارت المصادر، إلى أن يولي ادليشتاين رئيس لجنة "الخارجية والأمن" في الكنيست سيعقد صباح غدٍ اجتماع استيضاح بخصوص اقالة جالانت.