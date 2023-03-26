ما بعد إقالة غالنت.. بقلم/ عامر خليل

يعني ذلك ان نتنياهو مصمم على المضي في تشريع قانون اساس القضاء بما يسمح سيطرة ائتلافه على لجنة تعيين قضاة العليا ورئيسها وتم تسريب اسماء لهذا المنصب من قبل مصادر في حزب الليكود وغدا ليلا بعد اقرار قانون اساس القضاء في لجنة الدستور والقانون صباح اليوم بالقراءة الثانية والثالثة فان الكنيست ستصادق عليه بالقراءة الثانية والثالثة ليصبح نافذا وبذلك يغلق نتنياهو الطريق امام اي حوار مع المعارضة ما يفتح المجال لتعقيد اكبر في الأزمة القضائية داخل الجيش والمجتمع الإسرائيلي.

الإقالة تعني ايضا إدارة نتنياهو الظهر لكل العواصم التي دعته للتريث في التعديلات القانونية خاصة واشنطن ما سيدخل تأزيما جديدا في علاقات اسرائيل الدولية وغلق القناة الأساسية للحوار مع واشنطن ذات المصدافية وهي قناة غالنت.

نتنياهو بإقالة غالنت بدا كمن يستجيب لبن غفير الذي دعاه لذلك امس وكان أول من هنأه بعد الإقالة وبذلك يثبت نتنياهو انه أقرب للصهيونية الدينية وافكارها ولاحزاب الحريديم.

نتنياهو يفقد صوتا في ائتلافه الحكومي ليبقى مع ٦٣ صوت بإقالة غالنت وغير واضح من سيلحق بغالنت في التصويت غدا امتناعا او ضد قانون أساس القضاء.

اسرائيل ستبقى مع هذه الإقالة مشغولة بأزمتها الداخلية وتداعياتها في أكثر من اتجاه والعنف والاستقطاب الحاد سيتصاعد وسنسمع مزيدا من الامتناعات عن الخدمة الاحتياطية في الجيش او التراجع في الخدمة النظامية، وستكون مسألة الهجرة العكسية من كيان الاحتلال الحركة الأسرع خلال الاسابيع القادمة وكانت اعتذار المغني المشهور شلومو ارتسي عن تسلم الجائزة الاعلى والأهم في ذكرى نشأة الكيان المسماة جائزة إسرائيل بسبب الأزمة المجتمعية مؤشرا على انتقال النخبة الاشكنازية الى مرحلة جديد في الصراع داخل المجتمع الاسرائيلي.

كثير من التطورات داخل المجتمع الإسرائيلي وداخل جيش الاحتلال ستتوالى خلال الساعات القادمة.