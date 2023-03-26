دعوات صهيونية للخروج بمظاهرات مساء اليوم في "تل أبيب"

صدرت عدة دعوات من أوساط صهيونية، مساء اليوم الأحد، للخروج بمظاهرات الساعة 22:00 "العاشرة" في شارع "كابلان" في "تل أبيب" بالداخل المحتل.

وقالت القناة 12 العبرية: "إنه بعد إقالة رئيس حكومة الاحتلال بينيامين نتنياهو لوزير الحرب غالانت، صدرت دعوات للخروج بمظاهرات الساعة 22:00 في شارع "كابلان" في "تل أبيب".

وكانت ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 26-3-2023، بأن رئيس وزراء كيان الاحتلال بينيامين نتنياهو أقالَ وزير الحرب يوآف جالنت من منصبه.

وقال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت: "إن نتنياهو أقال وزير الحرب الصهيوني يوآف جالانت من منصبه، بعد تصريحاته ضد قانون "الإصلاح القضائي".

ومن ناحيته، ردّ وزير حرب الاحتلال المُقال من منصبه يوآف غالنت قائلاً: "كان وسيبقى أمن "إسرائيل" أهم شيء بالنسبة لي".