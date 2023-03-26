مسؤول"إسرائيلي": قوة الردع لدى جيش الاحتلال تآكلت لهذا السبب..!

أكد مسؤول أمني "إسرائيلي"، اليوم الأحد26/3/2023م، أن قدرة الردع لدى جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، آخذة في التآكل في ظل الأزمات التي تعصف بـ"دولة الاحتلال" اثر القرارات والقوانين الصادرة عن الحكومة الحالية بقيادة "نتنياهو".

وبحسب مسؤول أمني كبير تحدث لـ"القناة 13 الإسرائيلية": أكد أن هناك انخفاض في قدرة الردع لدى الجيش "الإسرائيلي"، وهناك خطط لشن هجمات على "إسرائيل" على أساس أنها ضعيفة في قدرة الرد، مبينا أن هناك مخاوف من ترك ضباط مناصب مهمة في جيش الاحتلال.

وأضاف :" استمرار التشريعات القضائية دون اتفاق سيؤدي لضرر كبير بكفاءة الجيش، خاصة وأن إيران على بعد 2-3 أسابيع من صنع قنبلة نووية".

يذكر أن عشرات الآلاف من "الإسرائيليين"، يتظاهرون بشكل يومي ضد حكومة نتنياهو في "تل أبيب"، ورفضاً لقانون تعديلات قانون القضاء في "إسرائيل".