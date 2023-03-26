مقتل شخص و اصابة اثنين في جريمة اطلاق نار في بلدة الرامة بالاراضي المحتلة

قُتل مساء اليوم الأحد، شخص وأُصيب آخران بجروح خطيرة، إثر جريمة إطلاق نار ارتُكبت في بلدة الرامة بمنطقة الشاغور، بأراضي الـ48

وقالت مصادر طبية، إن 3 أشخاص أُصيبوا بجروح، وأن أحدهم (35 عاما)، مصاب بجروح حرجة، كان فاقدا للوعي، وأصيب شابان آخران في الثلاثين من عمريهما، بجروح خطيرة.

وكان قد قُتل الشاب يونس كمال منصور، في العشرينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في الرامة في الثامن عشر من الشهر الجاري.

ويشهد المجتمع العربي في أراضي الـ48، تصاعدا خطيرا في أحداث العنف والجريمة، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، وحتى الآن، إلى 35 قتيلا، في ظل تواطؤ شرطة الاحتلال، وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام.