بالصور مهجة القدس وواعد تنظمان وقفة دعم وإسناد للأسيرين عدنان ودقة

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء للأسرى والجرحى وجمعية واعد للأسرى والمحررين ظهر اليوم الأحد، وقفة دعم وإسناد للأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ (50) على التوالي في سجون الاحتلال، وللأسير المريض وليد دقة في ظل التدهور الخطير على حالته الصحية.

وقال أ. تامر الزعانين الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى: "إن ما يحصل داخل السجون الصهيونية من جريمة الإهمال الطبي للأسرى الأبطال، وما يحدث للأسير المفكر وليد دقة المصاب بمرض السرطان في النخاع الشوكي، يدل دلالة واضحة على أن الاحتلال يمارس جريمة الإهمال الطبي بحق أسرانا الأبطال، ضاربًا كافة القوانين والأعراف الدولية".

وأشار الزعانين أن الأسير وليد دقة طالب لأكثر من مرة إدارة مصلحة السجون بإجراء الفحص الطبي، وقيام الأسير زكريا الزبيدي بالتبرع له بالنخاع الشوكي، لكن الاحتلال رفض ويريد أن يقتل الأسير المفكر وليد دقة، لاسيما أن وضعه الصحي آخذ بالتدهور.

وأضاف الزعانين لا ننسى الشيخ القائد خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ (50) على التوالي، مشيرًا للوضع الصحي الصعب الذي يمر به الشيخ خضر عدنان حيث يعاني من أوجاع في المفاصل وعدم مقدرته على الحركة إلا بكرسي متحرك عدا عن المضايقات من قبل السجانين والحشرات المتواجدة في عزل ما يسمي سجن الرملة لعدم أخذه أي نوع من المدعمات، مؤكدًا على استمرار الشيخ خضر عدنان بإضرابه عن الطعام حتى انتزاع حريته.

وطالب الزعانين منظمة الصحة العالمية وكل المؤسسات الدولية والشعب الفلسطيني وكافة الفصائل التحرك الفوري والعاجل على كل المستويات لإنقاذ الأسير المفكر وليد دقة، والأسير الشيخ خضر عدنان، والوقوف خلفهم كالجدار المنيع في معركتهم ضد هذا العدو الصهيوني، واستنفار كافة الطاقات والوسائل للدافع عنهم.

من جانيه قال أ. عبد الله قنديل مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين: "لازال إجرام وطغيان الاحتلال الصهيوني في حق أسرانا متواصل على مدار الساعة، فالأسير المفكر وليد دقة الذي من المفترض أن يتم الإفراج عنه بالأمس وأن يحتضن طفلته ميلاد، اليوم لازال في مشفي برزيلاي، يعاني من تدهور في حالته الصحية وآلام شديدة في كبده وأمعائه".

وأضاف قنديل أن قانون إعدام الأسرى الذي تريد الحكومة الصهيونية الفاشية إقراره، نقول لكم هو الآن يطبق على الأسرى لكي يتم تصفيتهم كما حصل مع مئات الأسرى داخل السجون الصهيونية.

ودعا قنديل كافة الشعوب العربية والأجنبة والشعب الفلسطيني بالالتفاف حول الأسرى والضغط على هذا الكيان الصهيوني، للإفراج عن الأسير وليد دقة ونصرته بكل الوسائل المتاحة في معركته، مطالبًا المؤسسات الدولية والحقوقية للقيام بواجباتها في حماية الأسرى وفضح جرائم العدو الصهيوني التي يرتكبها كل يوميًا بحق أسرنا.

وقالت زوجة الأسير وليد دقة في اتصال هاتفي: "أن الأسير وليد دقة في حالة صحية صعبة جدًا في مشفي برزيلاي، ونحتاج لوقت طويل لرؤية إن كان يستجيب للعلاج أم لا، وهو موجود في غرفة تحت حراسة مشددة ومازال الاحتلال يمنعنا من الزيارة، ولكن سمح لنا بالجلوس مع الطبيب المعالج للاطلاع على المعلومات المتعلقة بصحته".



















