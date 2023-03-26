الأسير رياض دعدس من نابلس يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى، الـيـوم الأحد26/3/2023م، أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد رياض محمد سالم دعدس (30 عامًا) من مخيم عسكر بمحافظة نابلس شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 15 شهرًا و26 يومًا.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 29/11/2021م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي دون أن توجه إليه أي تهمة تذكر.

يشار إلى أن الأسير المحرر رياض دعدس ولد بتاريخ 10/12/1992م؛ وهو متزوج، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

