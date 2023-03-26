عودة ميسي إلى برشلونة.. على بعد خطوة..!

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الأحد 26/3/2023م، أن برشلونة يخشى أن يتحرك خطوة خاطئة في مفاوضات استعادة ميسي، لذا لن تتقدم الإدارة في المحادثات مع البرغوث، إلا في حالة الحصول على إشارة منه.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية، أن موقف خوان لابورتا، رئيس برشلونة، واضح بشأن أهمية عودة ميسي إلى "كامب نو"، مشيرة إلى أن النجم الأرجنتيني قرر الاستمرار في أوروبا بالموسم المقبل، رغم تلقيه عدة عروض من أمريكا والسعودية.

كما أشارت إلى أن الإشارة التي ينتظرها برشلونة من ميسي، هي إعلان رغبته بأنه يريد العودة إلى البارسا بغض النظر عن الجانب المالي، مبينة أن هذه الإشارة يجب أن تصل إلى إدارة برشلونة أو غرفة الملابس، وذلك لن يحدث إلا عن طريق أحد اللاعبين أو المدرب تشافي هيرنانديز.

كما بينت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن لابورتا يدرك أن اتصاله مباشرة مع ميسي أمر مهم، لكن هذا لن يحدث إلا بعد الحصول على إشارة من البرغوث برغبته في العودة، مضيفة أن خطة برشلونة لاستعادة ميسي تظل كما هي بتقديم راتب غير مرتفع، مع نسبة من العوائد التجارية التي سيحققها النادي من عودته.

وأكدت" يجب أيضًا أن يقبل ميسي، في حالة عودته، دورًا مختلفًا في الفريق وفي غرفة الملابس، نظرًا لسنه ولوجود لاعبين أصبحوا قادة أثناء غيابه".



وفي (5 أغسطس/آب 2021)، أعلن برشلونة، أن لاعب كرة القدم الأسطوري ليونيل ميسي سيغادر النادي رغم توصل الطرفين إلى اتفاق لتجديد العقد، بعدما أشار النادي إلى عقبات اقتصادية وهيكلية.