السعودية تدين إحراق القرآن الكريم في الدنمارك

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها، لحرق مجموعة من المتطرفين في الدنمارك، للقرآن الكريم، أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة كوبنهاغن.

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وأكدت الوزارة في بيانها، ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام ورفض نشر الكراهية، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف والإقصاء.

ومن جانبها، دعت وزارة الخارجية التركية السلطات الدنماركية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي تنم عن الحقط والكراهية، واتخاذ تدابير ملموسة لمنع تكرار مثل هذه الاستفزازات، التي تستهدف السلم الاجتماعي وثقافة التعايش السلمي.

جاء ذلك عقب قيام مجموعة متطرفة بحرق العلم التركي والقرآن الكريم أمام مبنى السفارة التركية في كوبنهاغن، يوم الجمعة، وبث هذه الجريمة على الهواء مباشرة عبر حساب المجموعة على منصة "فيسبوك".

كما رفع منفذو الاعتداء لافتات معادية للإسلام، مرددين شعارات مسيئة للإسلام، إلى جانب الاعتداء على العلم التركي بالحرق.