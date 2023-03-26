الاحتلال يعتقل ثلاثة كوادر للجهاد في طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الأحد 26/3/2023 المحررين بهاء فياض ووسام وعبد أبو لبدة أشقاء الشهيد المجاهد سيف مؤسس كتيبة طولكرم – سرايا القدس، بعد مداهمة منازلهم بمخيم نور شمس في طولكرم.

وأفادت مصادر خاصة أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالآليات العسكرية اقتحمت صباح اليوم مخيم نور شمس وحاصرت منزل الشهيد القائد سيف أبو لبدة قبل أن تقوم باعتقال أشقائه عبد ووسام إضافة إلى المحرر بهاء فياض وتقوم باقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وباعتقال شقيقي الشهيد سيف أبو لبدة وسام وعبد، يرتفع عدد أشقائه الأسرى إلى 4 وهم أشرف الذي اعتقل بتاريخ 4 يناير الماضي، وعاصم الذي اعتقل بتاريخ 4 إبريل عام 2022م، كما أن المعتقل بهاء فياض هو الثاني في عائلته فشقيقه الأسير المجاهد إبراهيم فياض أحد كوادر الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس ومعتقل منذ تاريخ 25 يوليو عام 2022م.

في ذات السياق أعلنت سرايا القدس كتيبة طولكرم في بيانٍ لها عن تصدي مجاهديها لقوات الاحتلال الخاصة التي حاصرت منزل الشهيد القائد سيف أبو لبدة في منطقة خلة عساف بمخيم نور شمس وأمطروها بزخات كثيفة من الرصاص.

وأكدت السرايا في بيانها أنها ستبقى الدرع الحامي لأبناء شعبنا المجاهد وستستمر على نهج القادة الشهداء سيف أبو لبدة وأمير أبو خديجة على طريق الجهاد والمقاومة.

وكانت قوات الاحتلال قد صعدت من حملات الاغتيال والاعتقال بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة على خلفية تصاعد العمل المقاوم والذي كان آخره إصابة 3 من جنود الاحتلال أحدهم بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار أمس السبت واستهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال على حاجز حوارة في نابلس.